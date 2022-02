Homem é morto em confronto com a PM em Cambé

Um homem foi morto durante confronto com a PM-PR (Polícia Militar do Paraná), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (31). Segundo o relatório da polícia, ele teria apontado uma arma para os policiais, que responderam com tiros durante uma perseguição. A idade e a identidade da vítima não foram divulgadas.

No final da tarde, o homem teria sido visto trocando as placas de uma Fiat Toro vermelha próximo à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do jardim Sabará, em Londrina. Sabendo que veículos roubados costumam ter as placas adulteradas para seguirem em direção a Maringá (Noroeste) ou à fronteira com o Paraguai, os policiais iniciaram patrulhamento nas vias de possível destino do suspeito.





Na BR-369, já em Cambé, policiais identificaram uma Toro com as mesmas características e tentaram uma aproximação. Ainda de acordo com a polícia, o veículo seguiu para o jardim Esperança, na área urbana de Cambé, e não parou mesmo após o uso das sirenes pelos policiais. O suspeito teria, então, apontado uma arma de fogo na direção da polícia e desobedecido as ordens para largá-la. Os policiais responderam disparando contra o veículo.





De acordo com a PM-PR, o suspeito foi atingido pelos tiros, mas ainda estava vivo quando os policiais conseguiram se aproximar e remover a arma de fogo do seu alcance. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionados, mas quando chegaram ao local, ecnontraram o homem já morto.

A perícia constatou que as placas da Fiat Toro não condiziam com o chassi do veículo e que a caminhonete havia sido roubada dias antes em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). Além da recuperação do veículo, o relatório da polícia aponta a apreensão da pistola usada pelo suspeito e de 14 munições intactas. Os objetos foram levados à delegacia de Cambé.