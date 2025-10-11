Pesquisar

Vítima tinha 44 anos

Pedestre morre ao ser atropelado por carro no Noroeste

Redação Bonde com PRE
11 out 2025 às 09:19

Foto: Divulgação/PRE
Um pedestre de 44 anos morreu atropelado enquanto tentava cruzar a PR-323 no início da madrugada deste sábado (12) em Perobal (Noroeste). Responsável pelo atendimento da ocorrência, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) disse que o carro trafegava em direção ao município de Cafezal do Sul quando, próximo ao quilômetro 316, atropelou o pedestre. 


O homem tinha 44 anos e estaria em situação de rua. Ele morreu ainda no local do atropelamento e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama. 

O motorista do carro, de 62 anos, não consumiu álcool. Ele foi encaminhado para a delegacia de Umuarama para prestar esclarecimentos.



