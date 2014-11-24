Pesquisar
Perobal
Avaliado em R$ 800 mil
Veículo contrabandeando 160 kg de cabelo humano é apreendido em Perobal
Na PR-323
Acidente envolvendo quatro veículos mata um em rodovia do Paraná
Noite de domingo
Motociclista morre em acidente com carro na PR-323
Contrabando
Polícia apreende 20 mil relógios em carro no Paraná
24 nov 2014 às 19:16
Motorista preso
Polícia apreende carro roubado com contrabando na PR-486
19 mai 2014 às 17:40
Na PR-323
Motorista mata mulher atropelada e foge sem prestar socorro
29 jan 2014 às 08:13
