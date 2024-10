Pescador é preso ao ser flagrado com peixes dourado em Tomazina

Um pescador foi preso na quarta-feira (23) ao ser flagrado com peixes dourado e uso de equipamentos proibidos em Tomazina (Norte Pioneiro).





Segundo a PM (Polícia Militar), houve uma informação via Disque-Denúncia 181 de que o denunciado, O.R.R., estaria pescando o peixe "Dourado" para comercialização e na residência dele haveria um freezer contendo os peixes. A equipe policial foi ao endereço e, ao conversar com o morador sobre os fatos, ele informou que é pescador informal há cerca de 20 anos, e que possuía alguns petrechos de pescas bem como certa quantia de pescado. O homem permitiu a entrada da PM para vistoria, onde foi identificado no freezer na área externa cerca de 20Kg de peixe de diversas especies, inclusive três unidades de dourado, que somados aferiram 11,57Kg, uma tarrafa e 38 redes de emalhar para pesca.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Houve a constatação do crime de pesca configurado pela captura de espécie preservada e do uso de petrecho proibido. O homem foi preso e os materiais apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Ibaiti (Norte Pioneiro).





A PM Ambiental menciona que encontra-se em vigor a lei nº 19.789/2018 do Paraná, que proíbe a captura, o transporte, o embarque, a comercialização, o processamento e a industrialização do peixe-dourado (Salminus brasiliensis ou Salminus maxillosus), e a portaria nº 368/2024 do IAT (Instituto Água e Terra) do Paraná que proíbe a pesca em alguns rios da bacia hidrográficas do Rio Paraná, proibindo a pesca no rio das Cinzas (local onde o detido afirma ter capturado os peixes).