PF e Receita Federal apreendem mais de R$ 500 mil em eletrônicos importados ilegalmente em Londrina

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal (RF) apreenderam nesta terça-feira (4) cerca de R$ 500 mil em aparelhos eletrônicos trazidos ilegalmente para o Brasil e revendidos a partir de Londrina. A operação, batizada de Made Storage, teve o objetivo de dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão em endereços pessoais e nas sedes de empresas, todos na cidade de Londrina.





A prática de importar comercialmente produtos que podem ser vendidos no Brasil, mas sem cumprir os devidos trâmites alfandegários, é chamada de descaminho.

Durante as buscas foi apreendida grande quantidade de equipamentos eletrônicos, como smartphones, aparelhos de som e componentes de computadores. Também foram apreendidos documentos e outros materiais relacionados com os delitos investigados.





O modus operandi do grupo criminoso consistia na importação fraudulenta de mercadorias estrangeiras e na revenda desses produtos para várias regiões do país, inclusive com a utilização de empresas de fachada, constituídas em nome de laranjas, sendo que algumas tinham sede formal em boxes de estabelecimentos de locação de espaços, os chamados self storage.





Somadas, as penas previstas para os delitos de descaminho e associação criminosa podem chegar a dezoito anos de reclusão.