Estelionato

PIX falso: preso golpista que causou prejuízos de R$ 407 mil em diversas cidades do Paraná

Redação Bonde com AEN
12 fev 2025 às 18:01

PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 26 anos suspeito de praticar uma série de golpes via pix falso, causando um prejuízo de R$ 407 mil. A captura aconteceu nesta terça-feira (11), em São Mateus do Sul, na região Sudoeste do Estado.


Conforme o delegado da PCPR Gabriel Munhoz, o suspeito é investigado por diversos casos de estelionato, sendo responsável por 23 boletins de ocorrência e inquéritos policiais entre 2022 e início de 2025. 

O golpe consistia em negociar a compra de produtos, principalmente pneus, com comerciantes e, em seguida, enviar comprovantes falsos de pagamento. As mercadorias eram retiradas por meio de serviços de transporte e as vítimas só percebiam o crime durante o fechamento das contas. “O homem já havia sido preso preventivamente em julho de 2024, mas foi libertado em setembro. Contudo, continuou praticando os crimes, como demonstrado em ocorrências registradas em Curitiba em janeiro de 2025”, explica. 


O último caso ocorreu em uma loja de máquinas agrícolas de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, onde o suspeito teria causado um prejuízo de mais de R$ 10 mil na compra de pneus.

"Diante dos fatos, foi representado pela prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça devido à reiteração criminosa e ao risco à ordem econômica, principalmente pelo impacto causado a pequenos comerciantes", completa o delegado.


O investigado responde atualmente a várias ações penais por estelionato e outros crimes contra o patrimônio. Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. 

Orientações


Caso seja vítima de golpes, é essencial tomar providências para que a investigação comece rapidamente. A primeira ação é registrar um boletim de ocorrência (BO). 

No Paraná, é possível fazer o BO no site da PCPR de forma ágil e sem precisar sair de casa. Além desta opção, caso prefira, a vítima pode procurar a delegacia mais próxima para que seja feito o registro. A agilidade na notificação dos fatos é essencial para o trabalho policial.


Golpe do pix

Uma das modalidades do golpe acontece quando os estelionatários contratam serviços ou compram produtos, e, ao invés de pagarem na hora, programam a transferência para data futura. Em seguida, manipulam o comprovante de pagamento com aplicativos de edição de imagens para omitir o agendamento e enviam ao vendedor como se a transferência já tivesse sido feita. Assim, os golpistas conseguem o produto, mas na sequência cancelam o agendamento e a vítima que já entregou o item fica no prejuízo, sem receber o dinheiro.  


PIX Paraná PIX falso PCPR
