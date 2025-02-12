Policiais militares salvam recém-nascido que se engasgou com leite materno em Londrina

Policiais militares salvaram um recém-nascido que se engasgou com leite materno na tarde desta terça-feira (11), no Jardim Presidente, na Zona Oeste de Londrina.
A mãe da bebê, Ana Luísa Rodrigues Mendes, de apenas 50 dias, acionou o socorro e aguardava aflita pela chegada da equipe.
Os policiais fizeram a manobra de Heimlich adaptada para lactentes, desobstruindo as vias aéreas da criança, que voltou a respirar normalmente.
O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou logo depois para avaliação médica.
