Policiais militares salvam recém-nascido que se engasgou com leite materno em Londrina

Policiais militares salvaram um recém-nascido que se engasgou com leite materno na tarde desta terça-feira (11), no Jardim Presidente, na Zona Oeste de Londrina.





A mãe da bebê, Ana Luísa Rodrigues Mendes, de apenas 50 dias, acionou o socorro e aguardava aflita pela chegada da equipe.

Os policiais fizeram a manobra de Heimlich adaptada para lactentes, desobstruindo as vias aéreas da criança, que voltou a respirar normalmente.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou logo depois para avaliação médica.



