PM apreende cerca de cinco mil baterias no valor de R$ 220 mil na rodoviária de Londrina

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (6), cerca de cinco mil baterias de celular de diversas marcas e modelo, com preço aproximado de R$ 220 mil de valor de mercado. Dois homens responsáveis pela carga estariam embarcando na rodoviária de Londrina com destino a São Paulo.





Segundo informações do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), a equipe recebeu informação anônima de que uma carga suspeita estaria sendo embarcada no terminal rodoviário. Assim que os policiais chegaram no local, foram localizados dois homens (26 e 44 anos), ambos naturais da Bahia e moradores de Foz do Iguaçu (Oeste). Eles estavam transportando um grande volume de baterias de origem estrangeira (Paraguai), sem comprovação de recolhimento de tributos e que seriam encaminhadas para abastecer o comércio de rua de São Paulo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Tanto os homens quanto a mercadoria foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal, para as providências cabíveis..