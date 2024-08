PM divulga disque-denúncias via WhatsApp para Apucarana e 11 municípios da região

O 10°BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Apucarana (Centro-Norte) reforçou a divulgação nesta quinta-feira (8) do número do disque-denúncia através do número de WhatsApp (43) 3426-3134 para Apucarana e os municípios atendidos pelo batalhão no Vale do Ivaí: Jandaia do Sul, Cambira, Novo Itacolomi, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, Califórnia, Marilândia do Sul, Rio Bom e Mauá da Serra.





Por meio do número, a comunidade pode fazer denúncias tráfico de drogas, roubos, furtos, receptação, armas e foragidos de forma totalmente sigilosa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O disque-denúncia estará disponível a qualquer hora do dia e a informação repassada será analisada e verificada pela Polícia Militar. As denúncias também podem ser feitas pelos telefones 181 e emergências via 190.