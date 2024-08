Repórter de Maringá é indiciado por suspeita de integrar organização criminosa

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira (8), um mandado de busca contra um repórter de Maringá, no Noroeste do Paraná, que é suspeito de integrar uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas no Município e na região.





INVESTIGAÇÃO

De acordo com os policiais civis, a investigação começou em 2023, quando o Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes) cumpriu uma série de mandados de busca contra integrantes da quadrilha.





Diante disso, foram apreendidos diversos celulares, incluindo o dispositivo de um investigado que morreu em um confronto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar no ano passado.

A investigação do celular apreendido permitiu que os policiais descobrissem que um repórter de Maringá estava usando os livre acesso que tinha aos órgãos de segurança devido à profissão para repassar informações da polícia para a organização criminosa.





Os materiais analisados mostraram que o repórter alertava os criminosos sobre a atuação policial e fornecia detalhes precisos de operações em andamento e futuras.

