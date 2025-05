Passageira de carro morre após veículo bater de frente com caminhão no Noroeste do Paraná

Uma mulher de 33 anos morreu em um acidente na PR-317, em Floresta, no Noroeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (17). A colisão frontal envolveu um carro Citroën C3 Aircross e um caminhão Volkswagen 17.210, resultando também em ferimentos no condutor do automóvel.





Segundo informações do levantamento feito no local, o carro era conduzido por um homem de 37 anos e seguia no sentido de Ivailândia a Floresta quando, ao atingir o KM 131, bateu de frente com o caminhão que trafegava no sentido contrário.

O impacto causou a morte da passageira do carro e deixou o motorista ferido. O homem foi socorrido pelo helicóptero do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Maringá.





O condutor do caminhão, um homem de 50 anos, não teve ferimentos e passou pelo teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool.





A Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local para os procedimentos necessários. O veículo Citroën foi recolhido ao pátio da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) devido a débitos pendentes, enquanto o caminhão foi liberado para o responsável.