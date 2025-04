Polícia aponta que carro de taxista assassinado em Londrina seria vendido em São Paulo

O veículo do taxista encontrado morto na região rural de Londrina, na última quarta-feira (23), seria vendido por assaltantes em São Paulo, aponta o delegado da Polícia Civil de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) - local de onde a vítima era moradora -, Jayme José de Souza Filho.





Os executores do crime de latrocínio - roubo seguido de morte -, entraram no carro da vítima, no centro de Cambé, às 13h20 de terça-feira (22) e, segundo a polícia, cometeram o ato criminoso minutos depois. Os suspeitos, que estariam em situação de rua, levaram o automóvel até o interior de São Paulo, onde teriam circulado por várias cidades.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os quatro suspeitos foram presos em Botucatu (SP), após serem identificados pela Guarda Municipal por conta do alerta emitido para a placa do carro. De acordo com a polícia, trata-se de uma mulher e três homens, com idades entre 30 e 34 anos, que confessaram o crime.





“Solicitamos a prisão temporária dos quatro indivíduos. Todos possuem passagens pela polícia, por crimes que variam de menor potencial ofensivo até delitos mais graves, como furto, roubo, extorsão, ameaça e violência doméstica”, iniciou o delegado.

Publicidade





“A informação é de que os quatro embarcaram e solicitaram uma corrida para a zona norte de Londrina. Durante o trajeto, a mulher estava no banco da frente e os três homens atrás. Um deles deu uma ‘gravata’ e o outro agarrou o motorista pela boca, com a intenção de sufocá-lo”, seguiu.





Segundo Souza Filho, o taxista foi colocado no porta-malas e levado até uma área rural, onde foi agredido com chutes, uma barra de ferro e tijolos. “Com base em uma indicação de localização aproximada, com apoio aéreo da Polícia Militar, por meio de helicóptero, a vítima foi encontrada, já em óbito, no local descrito.”

Publicidade





Ainda segundo ele, a intenção dos suspeitos era vender o carro a uma pessoa em uma cidade no interior de São Paulo, que não foi revelada. O celular da vítima teria sido trocado por drogas. “Estamos em investigação para identificar o traficante que fez a receptação do aparelho.”





Os quatro executores do crime seguem presos em regime de prisão temporária, que foi determinada pela justiça. Eles vão responder por latrocínio e podem receber agravantes, como associação criminosa e outros delitos que serão apurados no curso do inquérito. Os quatro serão transferidos para Cambé nos próximos dias, onde vão responder pelos crimes. A Polícia Civil ainda não descarta a participação de outros envolvidos no crime.