Polícia apreende adolescente investigado por roubos de motos em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu nesta quinta feira (12) um adolescente, de 16 anos, investigado por envolvimento em dois roubos a motocicletas, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O adolescente foi encaminhado ao Cense (Centro de Socioeducação).





O primeiro crime aconteceu no dia 18 de maio e o segundo dois dias depois. “Durante o cumprimento da medida, os policiais encontraram na residência do investigado uma peça de roupa utilizada no momento do crime, reforçando os indícios de autoria”, disse o delegado da PCPR, Bruno Delfino Sentone.