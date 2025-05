Polícia apreende anabolizantes e azeite proibido em operação na região de Maringá

Uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Federal e DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos) resultou na apreensão de anabolizantes e azeite de marca proibida na PR-317, em Floresta (Região Metropolitana de Maringá), na tarde desta sexta-feira (21).





O veículo Jeep Compass foi interceptado durante uma verificação de rotina. Os ocupantes afirmaram que estavam viajando de Foz do Iguaçu para o estado de São Paulo. No entanto, o motorista demonstrou nervosismo ao informar que havia comprado apenas alguns itens no Paraguai, o que levantou suspeitas.

Durante a inspeção das bagagens, os policiais encontraram três garrafas de 5 litros de azeite da marca Valle Viejo, cuja importação e consumo são proibidos pelo Ministério da Agricultura. Além disso, em uma bolsa pertencente ao motorista, foram localizadas quatro ampolas e uma cartela de anabolizantes, que ele alegou serem para uso pessoal.





Após consulta com a Polícia Federal, foi determinado que, devido à quantidade reduzida e à alegada finalidade de uso pessoal, não haveria flagrante. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Maringá. Os ocupantes do veículo foram orientados e liberados no local.