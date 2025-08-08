Polícia apreende carga de quase 380 quilos de maconha dentro de carro em Jaguapitã

Uma ação conjunta entre a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e a PM (Polícia Militar) nesta quinta-feira (07) terminou com a apreensão de uma carga de quase 380 quilos de maconha em Jaguapitã (Norte).





A polícia recebeu informações de que um veículo estaria transportando uma carga ilícita pela PR-468, em direção à Guaraci (Norte). As equipes localizaram o carro parado em um posto de combustível na PR-170.

Ao fazer a abordagem, eles identificaram a presença de uma substância análoga à maconha. No total, 379 quilos da droga foram apreendidos, o que representa um prejuízo de mais de R$ 400 mil ao tráfico.





O condutor foi preso e encaminhado à delegacia de Jaguapitã.





