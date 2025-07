Polícia apreende carga irregular de 100 pneus em Iporã

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu uma carga irregular de 100 pneus na PR- 323, em Iporã, nesta sexta-feira (18). De acordo com o relato da corporação, os agentes abordaram o veículos e, durante a fiscalização, o condutor do veículo conseguiu fugir do local. Ele entrou em uma região de mata fechada, impossibilitando a captura.





A ação integra a Operação Protetor. Ao dar continuidade à fiscalização, os policiais encontraram 100 pneus dentro do porta-malas, acondicionados em grupos de cinco unidades. O veículo tem placas de Presidente Prudente (SP) e foi entregue na Delegacia da Receita Federal de Guaíra junto com a mercadoria fruto de descaminho.





