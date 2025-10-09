Polícia Civil conclui inquérito e descarta crime em explosão em Quatro Barras

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu nesta quinta-feira (9) o inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias da explosão ocorrida nas dependências da empresa Enaex Brasil, em Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba). A investigação concluiu que não houve crime doloso ou culposo e apontou indicativos de falhas sistêmicas na gestão de risco da empresa que podem ter contribuído para o acidente. A explosão aconteceu em 12 de agosto e resultou na morte de nove funcionários.





“Procedemos com a colheita de depoimentos, análise das imagens de monitoramento, exame do relatório técnico apresentado pela empresa e do laudo pericial oficial que apurou as causas da explosão, além da avaliação das mensagens extraídas de conversas corporativas e caixas de e-mail institucionais”, explica a delegada da PCPR Gessica Andrade.

Publicidade

Publicidade





A apuração incluiu o exame de denúncias registradas pelos próprios funcionários em uma plataforma interna da empresa e de relatórios internos de acidentes e incidentes ocorridos anteriormente. Os registros analisados mostraram ainda que a unidade 44, na qual aconteceu a explosão, operava com equipamentos antigos, com sinais acentuados de corrosão, e que a dificuldade de controle térmico da mistura explosiva era um problema recorrente.





Além disso, os depoimentos colhidos indicaram que ocorria a adoção de soluções paliativas e um elevado número de intercorrências. “Relatos de trabalhadores e documentos internos revelam um processo de trabalho que beira o rudimentar, altamente dependente da ação humana e de ajustes improvisados quando comparado até mesmo a outras áreas da própria empresa”, afirma a delegada.

Publicidade





Laudo pericial

Publicidade





Conforme laudo de levantamento de local elaborado pela Polícia Científica do Paraná (PCIPR), a explosão teve seu epicentro no interior do Edifício 44, denominado “Carregamento de Cargas Especiais”, no qual era realizada a produção do booster (impulsionador com maior intensidade) de um explosivo composto por pentolite — substância formada a partir da mistura entre nitropenta e trinitrotolueno (TNT).





Somadas às falhas técnicas identificadas pela investigação, as análises periciais indicam que o acidente teve como causa mais provável o atrito das pás do misturador com o pentolite parcialmente solidificado em razão das baixas temperaturas registradas naquela manhã. O frio intenso, aliado a uma deficiência no processo de estabilização térmica e a um ajuste de torque excessivo do equipamento, teria permitido o contato mecânico entre o material e as pás do misturador, gerando energia suficiente para iniciar a detonação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Diante das provas reunidas, o inquérito policial concluiu que não houve conduta dolosa nem culposa de funcionários da empresa em relação às mortes investigadas. Como a lei penal não permite responsabilizar criminalmente pessoas jurídicas por homicídio, a Enaex Brasil não poderá responder nessa esfera. No entanto, há a possibilidade de apuração de responsabilidade nas áreas trabalhista, cível e administrativa.







