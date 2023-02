Polícia Civil faz novas buscas para encontrar corpo de produtor cultural em Londrina

A Polícia Civil fez, na manhã desta quinta-feira (2), novas buscas para encontrar o corpo do produtor cultural Ederson Willian Fukagawa, mais conhecido como Edy Savage, que está desaparecido desde o dia 30 de novembro, em Londrina.



A suspeita era de que o cadáver estivesse dentro de uma fossa na casa da mãe dos gêmeos suspeitos do assassinato, que estão presos temporariamente. Os policiais, no entanto, não encontraram nenhum indício incriminatório no local.





De acordo com o delegado de homicídios de Londrina, João Reis, os agentes chegaram ao local por meio de denúncias anônimas e também por se tratar da casa onde os principais suspeitos moravam juntamente com a mãe.



No depoimento, os gêmeos se mantiveram em silêncio. Segundo o delegado, os suspeitos têm a esperança de o corpo não ser encontrado e, assim, eles não poderem ser acusados de nenhum crime. A prisão temporária foi prorrogada por mais 30 dias.





Novas buscas serão feitas em outros locais, ainda não informados. O delegado ressalta que a polícia tenta fazer um desenho por meio dos lugares que os suspeitos passaram. As denúncias ainda são necessárias para a resolução do caso.

