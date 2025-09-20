Polícia Civil identifica quatro corpos encontrados em área rural de Icaraíma

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) identificou os quatro corpos localizados na madrugada desta sexta-feira (19) em uma área rural de Icaraíma (Noroeste). Após 44 dias de buscas, exames de necropapiloscopia confirmaram as identidades de Alencar Gonçalves de Souza Giron, Diego Henrique Affonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robishley Hirnani de Oliveira.





“Quero parabenizar os papiloscopistas da Polícia Civil do Paraná pelo trabalho exemplar na identificação das vítimas. Graças à dedicação desses profissionais, conseguimos trazer respostas às famílias e à sociedade sobre a ocorrência de Icaraíma. Esse é um exemplo claro de como a ciência e a técnica fortalecem a segurança pública do nosso Estado”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Os exames de necropapiloscopia foram realizados por papiloscopistas da PCPR. A técnica permite coletar as impressões digitais dos corpos e compará-las com os registros oficiais já existentes. Por meio dessa análise detalhada das linhas e desenhos únicos das digitais, é possível confirmar a identidade das vítimas com segurança e precisão.





No caso de Icaraíma, foram encontradas quatro vítimas: o contratante dos cobradores de dívida, Alencar Gonçalves de Souza Giron, e os três cobradores que saíram do interior de São Paulo no início de agosto — Diego Henrique Affonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robishley Hirnani de Oliveira.

A PCPR segue em diligências para localizar dois suspeitos do crime, que permanecem foragidos. As investigações continuam em andamento e sob sigilo.





