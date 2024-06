Polícia Civil investiga caso de mulher morta após ataque de cães em casa noturna no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) divulgou imagens sobre o caso de uma mulher que foi morta por cães em uma casa noturna, em Curitiba, no Paraná, na última quarta-feira (5).





De acordo com as investigações, a mulher foi encontrada morta, com as roupas rasgadas e sinais de violência, por funcionários do local. As imagens indicam que ela estaria sozinha no local, bem como os cães no pátio da casa noturna.

As diligências apontam que a vítima teria ficado no local depois do fechamento do estabelecimento e, quando tentou deixar o local, foi atacada por três cães da raça rottweiler que são usados para fazer a segurança da boate.





A Polícia Civil segue realizando as diligências a fim de concluir o inquérito policial.