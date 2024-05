Polícia Civil investiga influenciadora de Arapongas por envolvimento com o "jogo do tigrinho"

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (3), mandados de busca e apreensão contra uma influenciadora digital em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), investigada por atuar na prática de jogos de azar eletrônicos, incluindo o Fortune Tiger, conhecido como “jogo do tigrinho”.

Na ação, foram apreendidos aparelhos celulares, além de outros eletrônicos, documentos e um veículo.De acordo com as investigações, tanto a influenciadora quanto seu marido são investigados pelas infrações penais de exploração de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.“Duas situações chamaram a atenção da Polícia Civil: a movimentação financeira muito acima da capacidade declarada e a vida de luxo ostentada nas redes sociais, com carro zero, imóvel recém adquirido e viagens internacionais”, conta o delegado da PCPR, Bruno Sentone.Além das buscas, o Poder Judiciário decretou o sequestro de um veículo e um imóvel, o bloqueio das contas dos investigados, a suspensão cautelar das redes sociais e a proibição de divulgarem qualquer conteúdo relacionado à exploração de jogos de azar on-line.