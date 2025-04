Polícia Civil prende duas pessoas por crimes relacionados à prostituição em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu duas pessoas, de 29 e 31 anos, pelos crimes de manutenção de casa de prostituição, favorecimento à prostituição, sequestro e cárcere privado, nesta quinta-feira (9), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A ação ocorreu em uma boate, localizada às margens da BR-369 - saída para Apucarana -, após o recebimento de uma denúncia anônima, relatando que uma pessoa estava sendo mantida em cárcere privado.





De acordo com o delegado da PCPR, Anderson Seiji Kudo, a vítima conseguiu entrar em contato com terceiros e, assim, comunicar sua situação. A denuncia foi repassada à autoridade policial, que se mobilizou até o local do caso. No estabelecimento, os agente confirmaram os fatos relatados na denúncia, prendendo em flagrante a gerente, 31, e a proprietária, 29. Ambas foram encaminhadas ao sistema penitenciário.

“Durante a operação, foram detidas uma mulher, de 31 anos, identificada como a gerente do estabelecimento, e uma mulher trans, de 29 anos, identificada como a proprietária do local”, declarou o delegado.





Kudo ainda ressalta que a vítima foi retirada do local e, agora, está sendo encaminhada para outra cidade, onde ficará sob proteção.

DENÚNCIAS





A PCPR reforçou seu compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Informando que denúncias podem ser repassadas, de forma anônima, pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.