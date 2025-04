UEL abre inscrições para auxiliares de revistas científicas com remuneração de R$ 2,5 mil

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), anunciou a criação do Eaec (Escritório de Apoio ao Editor Científico), iniciativa que tem como objetivo auxiliar no trabalho feito pelos editores das revistas científicas da universidade. O apoio complementa-se ao já oferecido pela BC (Biblioteca Central) e a ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) .





Com remuneração de R$ 2.500, a Pró-Reitoria abre inscrições para três editais de seleção dos candidatos a Bolsas de Apoio Técnico, nas áreas de comunicador social (jornalista), diagramador e bibliotecário . Os cargos são válidos por até 24 meses, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.





Os recursos foram disponibilizados à UEL por meio da Chamada Pública da Fundação Araucária 20/2024 – Programa de Apoio aos Periódicos Científicos do Paraná. O Eaec será coordenado pela Diretoria de Pesquisa da ProPPG e ficará sediado no Labesc (Laboratório Escola de Pós-graduação).





Inscrições e atividades





Os interessados têm até o dia 17 de abril para se inscrever, por meio da aba de Editais abertos no site da ProPPG. O profissional deve ter graduação completa em sua área de atuação, além de disponibilidade de 30 horas semanais (segunda à sexta-feira) para exercer atividades de apoio técnico aos editores de Periódicos Científicos publicados pela UEL. Ele não deve ter vínculo empregatício ou qualquer outra atividade remunerada, não podendo receber nenhuma modalidade de auxílio ou bolsa, seja qual for a natureza.





O candidato deve enviar um único e-mail para o endereço [email protected] , com o assunto Inscrição Bolsa de Apoio Técnico – “CARGO DE INTERESSE”, contendo os seguintes arquivos no formato PDF:





- Cópia digitalizada do RG, CPF ou CNH;

- Comprovante de conclusão de curso de graduação (Diploma ou Atestado de Conclusão expedido por órgão oficial da Instituição) em Comunicação social (Jornalismo), no caso do interessado na vaga de jornalista; em Design Gráfico, para o pretendente à função de diagramador; e em Biblioteconomia, para o candidato ao cargo de bibliotecário;

- Currículo documentado – informar no currículo os números de telefone para contato e endereço de e-mail.





As funções a serem desempenhadas variam conforme as três posições:





Jornalista





- Diagramação das revistas científicas publicadas no Portal de Periódicos da UEL;

- Utilização de ferramentas de design gráfico do software Adobe InDesign;

- Produção gráfica e preparação de arquivos para publicação eletrônica;

- Correções linguísticas, ortográficas e gramaticais da língua portuguesa;

- Adaptação do estilo do texto ao público-alvo (científico, técnico, especializado, etc);

- Elaboração de textos jornalísticos e de divulgação científica para redes sociais;

- Apoio na publicação das edições.





Diagramador





- Diagramação das revistas científicas publicadas no Portal de Periódicos da UEL;

- Utilização de ferramentas de design gráfico do software Adobe InDesign, Photoshop e Illustrator;

- Apoiar a criação de identidade visual para Periódicos Científicos da UEL;

- Criação de layout para os artigos publicados nos Periódicos Científicos da UEL;

- Criar materiais visuais para as redes sociais, como posts, banners e vídeos curtos para divulgação dos artigos e/ou edições dos periódicos;

- Apoio na publicação das edições.





Bibliotecário





- Análise e preparação dos periódicos Científicos para indexação em bases de dados;

- Solicitação de indexação em bases nacionais e internacionais;

- Assistência Editorial ao editor no Open Journal System (OJS);

- Conferência e inclusão dos metadados dos Periódicos da UEL no sistema (OJS);

- Gerenciamento de redes sociais;

- Elaboração de análises métricas;

- Apoio na publicação das edições.

- Processo seletivo e resultado





Como irá ocorrer a selecão?





A escolha dos candidatos será feita por meio de análise dos documentos apresentados na inscrição e por entrevista presencial, a ser agendada entre 22 e 24 de abril. A experiência e aptidão para realizar as atividades será avaliada - critério que será utilizado para ranquear os interessados.





O resultado preliminar será divulgado no dia 25 deste mês na página da ProPPG, responsável pelo processo seletivo. Caso necessário, existe a possibilidade de recurso contra o resultado, que deverá ser enviado para o e-mail [email protected] entre os dias 28 e 29 de abril.





O resultado final será publicado a partir do dia 30, também no site da Pró-reitoria. Em caso de desistência antes do término do período de vigência da bolsa, o cargo será repassado ao próximo candidato aprovado que estiver em condições de assumir a posição, conforme resultado final, até que se complete o período de dois anos com possibilidade de prorrogação por igual período. Havendo bolsas à disposição e ausência de candidatos aprovados, será publicado um novo Edital de Seleção.





As contratações serão feitas a partir do dia 2 de maio, e a convocação será mediante disponibilidade de bolsa durante a vigência da Chamada Pública 20/2024 da Fundação Araucária.