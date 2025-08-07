Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 52 anos condenado judicialmente pela prática do crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu nesta quarta-feira (06), em Maringá (Noroeste).





Conforme a delegada Karen Friedrich, o indivíduo possuía em seu desfavor um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, com pena de 14 anos.

Consta da investigação que o condenado praticou atos libidinosos contra sua sobrinha, de quatro anos, quando a criança estava na residência dele para brincar com a prima. O boletim de ocorrência foi registrado no ano de 2020.





"Ações em conjunto como essa são de extrema importância para tirar de circulação indivíduos que estejam com mandado de prisão em aberto", afirma.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para cumprimento da pena.





DENÚNCIAS

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.





Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

