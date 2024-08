Polícia Civil prende mãe e padrasto acusados de torturar e lesionar criança no Noroeste do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu uma mulher de 22 anos e um homem de 24 pelos crimes de lesão corporal e tortura praticados contra uma criança de cinco anos. As prisões aconteceram nesta sexta-feira (23) em Cianorte, no Noroeste do Estado.





Os fatos aconteceram em junho deste ano.

"Segundo o pai da vítima, a criança estava aos cuidados da mãe e do padrasto. No dia em que foi visitá-la, percebeu marcas de hematomas na menor e, ao questionar a mãe, soube que as marcas teriam sido feitas pelo padrasto e que ela seria convivente com tal situação", conta Wagner Soares, delegado da Polícia Civil.





Após investigações da PCPR, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do casal, que foi deferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca.





Os dois foram capturados e encaminhados ao sistema penitenciário.

