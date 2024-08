Londrina tem dia mais frio do ano com 4,2ºC, diz Simepar

Londrina registrou mais uma vez o dia mais frio do ano nesta segunda-feira (26), com 4,2ºC às 6h45, conforme o meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Samuel Braun. A máxima não deve passar dos 19ºC.





Também foi o dia mais frio do ano em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), com 4,1ºC no mesmo horário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Antes, o dia mais frio de 2024 em Londrina havia sido o último dia 10, quando a temperatura foi de 4,5ºC registrados entre 6h30 e 7h.





Outras localidades também tiveram as mínimas mais baixas deste ano. Confira: