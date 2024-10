Polícia Civil prende seis pessoas em operação contra o tráfico no Norte do Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu seis pessoas em flagrante, com idades entre 23 e 42 anos, durante uma operação deflagrada nas cidades de Primeiro de Maio, Londrina, Arapongas e Porecatu, no Norte do Estado, e em Nova Aurora, na região Oeste, nesta quarta-feira (9).





A ação, que contou com o apoio da Polícia Militar (PMPR), resultou na apreensão de R$ 25,2 mil em dinheiro e de diversas porções de drogas.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Cinco prisões aconteceram no município de Primeiro de Maio e uma em Londrina.





"A ação foi resultado de uma investigação relacionada à prática de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Tivemos êxito em localizar diversos ilícitos, como as drogas que foram encontradas com auxílio de um cão farejador e que resultaram na autuação em flagrante destas seis pessoas", aponta Ivan Figueiredo, delegado da Polícia Civil do Paraná.





Ao todo, os policiais localizaram meio quilo de cocaína, 164 gramas de crack, 99 gramas de haxixe e 55 gramas de maconha. Também foi apreendida uma arma e munições, além da grande quantia em dinheiro.





Depois dos procedimentos de polícia judiciária, os seis autuados foram encaminhados ao sistema penitenciário.