Atropelamentos matam dois romeiros a caminho de Aparecida

Na noite da última terça-feira (8), dois romeiros foram mortos e três ficaram feridos em um acidente na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), quando seguiam para o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em virtude do Dia de Nossa Senhora, comemorado no próximo sábado (12).





Uma das vítimas foi o aposentado Riberto Ferreira, de 65 anos, morador de São José dos Campos, atropelado próximo a Pindamonhangaba.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo responsável pelo atropelamento ainda não foi identificado. É possível que os trajes escuros da vítima, além da ausência de iluminação na estrada, tenham contribuído para o acidente.





A outra morte, também por atropelamento, foi a de um peregrino de 51 anos, ainda não identificado, na altura de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo. Neste mesmo acidente, outros dois fiéis foram feridos. Por volta das 20h um ônibus atingiu o grupo, que caminhava próximo ao KM 188 da rodovia.





Conforme relato do motorista do ônibus, a dificuldade de avistar o grupo a tempo não permitiu a freagem do veículo a tempo de evitar o desastre. O ônibus estava com a documentação regular, e o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou o consumo de bebidas alcoólicas.





Nos dois casos, as vítimas não usavam coletes refletores, como orienta a Polícia Federal. Além do uso do equipamento, a corporação recomenda que os peregrinos evitem fazer a caminhada no período da noite e sigam a romaria em fila indiana.