Polícia Civil prende três suspeitos por roubos à Copel e empresas de construção civil em Londrina

As ações dos suspeitos







O primeiro roubo aconteceu em novembro de 2021, quando homens fortemente armados roubaram uma empresa do ramo da construção civil e subtraíram bobinas de cobre.



Em fevereiro de 2022, os assaltantes voltaram a agir. Desta vez, no depósito da Copel, quando homens empregaram o mesmo “modus operandi” do roubo praticado em novembro, ou seja, renderam o vigia da empresa estatal e, de lá, também subtraíram bobinas de cobre.



Quarenta e cinco dias depois, os mesmos suspeitos voltaram ao depósito, fortemente armados, renderam a vigilância e permaneceram no local por aproximadamente onze horas. Neste roubo, foram usados três caminhões (um bitrem, um baú e um de carroceria aberta), nos quais foram transportadas bobinas de cobre e os transformadores roubados.



Após isso, a organização criminosa ainda assaltou mais três empresas do ramo da construção civil. Em uma delas, o roubo se consumou e cobre e materiais elétricos foram levados. Em outras duas, no entanto, os crimes não se consumaram devido a fatores alheios à vontade dos assaltantes.