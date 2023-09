Polícia Civil vai investigar morte de paciente na UPA Sol de Londrina

A Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar a morte de uma mulher de 60 anos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol, na zona oeste de Londrina. A paciente foi encontrada sem vida no banheiro da unidade na madrugada de segunda-feira (11), depois que procurou atendimento, e passou por consulta, com quadro de crise asmática, no domingo (10).







O delegado de Homicídios deverá pedir as imagens de câmeras de segurança do local, além de acesso ao prontuário médico. “Vamos verificar a hora de entrada da vítima e a hora em que foi encontrada. Vamos apurar se houve algum tipo de negligência ou se foi realmente uma fatalidade o que aconteceu. O inquérito tem essa finalidade”, ressaltou.

Publicidade

Publicidade





Familiares da mulher deverão ser ouvidos, assim como servidores da UPA. “Temos que apurar se havia alguém responsável (por monitorar a paciente). O inquérito vai verificar qual é o procedimento, o sistema de triagem. É prematuro dizer, por hora, se houve responsabilidade. É preciso ter cautela”, ponderou. A vítima procurou a unidade sem acompanhantes.





De acordo com a secretaria municipal de Saúde, a paciente foi consultada pela médica cerca de dez minutos depois de dar entrada, quando foi medicada. "A médica fez a prescrição de dois medicamentos e a encaminhou para observação. Neste trajeto, entre a saída do consultório, com o primeiro medicamento, e a observação, ela parou para ir no banheiro e teve um mal súbito, sendo encontrada sem vida posteriormente", relatou Felippe Machado, em entrevista coletiva na segunda.





O secretário afirmou que o município não deve abrir sindicância para apurar a conduta dos servidores da unidade. “Não há indicio de erro na conduta. Foi uma fatalidade”, classificou





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.