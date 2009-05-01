Pesquisar

"Chapa dog"

Polícia fecha bar que era fachada para tráfico

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Uma operação de policiais militares de Rolândia, por volta das 22h30 desta quinta-feira (30), resultou no fechamento do bar "Chapa Dog" e na prisão de um funcionário do 'estabelecimento', que fica na Rua Urânio, número 406.

O dono do bar, Paulo Barros de Lima, 41 anos, fugiu ao perceber a presença policial. O funcionário Anderson a Silva Goulart foi detido sob suspeita de associação para o tráfico.

A PM informou que, no local, foram encontradas 22 pedras de crack, dois tabletes de maconha, vários telefones celulares e produtos eletrônicos e R$ 695 em dinheiro trocado, além de dezenas de carteiras de identidade, que seriam oferecidas pelos usuários como 'penhor' para conseguirem mais drogas.

Também havia no local uma balança de precisão, usada por traficantes para pesar e vender a droga; uma pistola de brinquedo; e uma nota falsa de 50 reais.

Apesar da fachada, não havia no 'bar' nada que permitisse a produção de lanches; as bebidas eram escassas.


