Polícia fecha ponto de tráfico de drogas e três são presos em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana (Centro-Norte) recebeu uma denúncia de um possível ponto de tráfico de drogas no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, na noite desta quarta-feira (2). Em patrulamento no local, casal, com idades entre 34 e 48 anos, tentou se enconder dentro de uma residência. Na vistoria, foi encontrada uma certa quantia em dinheiro sem procedência.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A mulher se mostrou como a proprietária do imóvel e permitiu que as equipes verificassem o local. Do lado de dentro, os agentes encontraram outras usuários de drogas, sendo que um deles, de 35 anos, correu para o banheiro e deu descarga em algo não identificado.





Com ele, ainda foi localizado dinheiro em espécie, um cartão do Comida Boa, programa do Governo Federal, e uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ambos em nome de outras pessoas, além de comprovantes bancários.

Publicidade





O casal foi preso, assim como o homem de 35 anos, que seria o "patrão" e estaria recolhendo o dinheiro do tráfico.