Polícia Federal apura desvio de recursos do SUS em São José da Boa Vista

A PF (Polícia Federal) deflagrou uma ação na manhã desta quinta-feira (24) para cumprir seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São José da Boa Vista e Guarapuava, no Paraná, e em Joinville, Santa Catarina. Denominada de Ilusão de Ótica, a operação investiga o desvio de recursos públicos federais repassados pelo Ministério da Saúde ao município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde). Dentre os alvos da operação estão os secretários municipais de Finanças e de Saúde de São José da Boa Vista.





De acordo com a polícia, a investigação teve início a partir de uma comunicação feita pela Prefeitura de São José da Boa Vista, formalizada à Polícia Federal no dia 23 de dezembro de 2024, para informar a subtração de R$ 288.372,12 de contas bancárias do município. O caso teria sido atribuido inicialmente a uma suposta fraude eletrônica registrada no dia 13 de dezembro de 2024.

As apurações da PF, no entanto, revelaram que os valores não foram subtraídos por meio de fraude eletrônica externa, sendo que o desvio foi realizado por funcionários autorizados da administração municipal por meio de uma assinatura eletrônica múltipla. Esse recurso é de uso pessoal e intrasferível e cujo conhecimento e autorização eram restritos aos secretários municipais de Finanças e Saúde. A polícia identificou que o dispositivo utiliado para realizar as transação indevidas foi um computador localizado na tesouraria e registrado em nome do secretário de Finanças.

São José da Boa Vista recebeu, durante todo o ano de 2024, cerca de R$ 2,7 milhões em repasses do Fundo Nacional de Saúde. O valor desviado em um único dia representa mais de 10% do total recebido no ano.





A PF fez o cumprimento do mandado de busca e apreensão nas secretarias de Finanças e de Saúde e nas residências dos secretários e dos responsáveis pelas empresas que receberam os recursos desviados. Além disso, também foi cumprida a decisão judicial de afastamento da função pública dos secretários.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e a extensão total dos desvios.