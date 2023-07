Polícia Federal deflagra operação para investigar tráfico internacional de drogas em Paranaguá

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), em Paranaguá, no Litoral do Paraná, a Operação Kraken para combater o tráfico internacional de drogas. Três mandados de busca e apreensão relacionados ao caso são cumpridos.





As investigações revelam que carregamentos de cocaína foram encontrados em contêineres no TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá) em datas anteriores. A droga foi levada para o porto em caminhões conduzidos por motoristas com autorização para atividades lícitas no terminal, que alteraram suas rotas para se aproximarem dos contêineres a serem contaminados. Um motorista foi preso em flagrante.

