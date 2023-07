Motorista morre ao colidir contra barranco na PR-090 em Ibiporã

Um motorista morreu ao colidir contra barranco na PR-090 em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) na noite de quinta-feira (27).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 21h45 no quilômetro 374 da rodovia. O Honda Civic de placa de Londrina trafegava no sentido Ibiporã a Sertanópolis quando, conforme dados colhidos no local pelos policiais, o condutor perdeu o controle, saindo da via e chocou-se contra o barranco, depois parou em cima da via.

A vítima, identificada apenas como E.N.E.,41, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do carro. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





O automóvel foi encaminhado ao pátio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de Ibiporã.