Polícia Federal faz operação contra pedofilia em Arapongas e jovem de 18 anos é preso

A Polícia Federal de Londrina deflagrou neste sábado (22) a Operação Anagnórisis em combate a crimes relacionados ao abuso sexual infantil, parte de uma investigação no combate permanente de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil na região. No início da manhã, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram no celular do investigado, armazenamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantil.





O homem de 18 anos estudante de engenharia mecânica, sem antecedentes criminais, foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Federal, para realização dos procedimentos de policia judiciária e está a disposição da Justiça Federal de Londrina. Foi apreendido um celular e um HD, que passarão por perícia. Além do crime de armazenamento também serão apurados os crimes de aliciamento, produção e compartilhamento referentes a abuso sexual infantil.





Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de abuso sexual infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, com recente alteração pela lei 14.811/2024 que passou a ser considerado crime hediondo, sem direito à fiança.