Polícia Federal prende em Londrina estudante de psicologia acusado de armazenar material de pornografia infantil

A PF (Polícia Federal) deflagrou, em Londrina, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Mindtrap, que tem como principal objetivo investigar crimes relacionados ao abuso sexual infantil.





A ação é parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil no Município e nas cidades da região.





Nesta terça-feira, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão no Bairro Industrial, em Londrina. Durante a busca, os agentes encontraram e apreenderam um celular e HDs de computador que continham o armazenamento de fotos e centenas de vídeos relacionados ao abuso sexual infantil. Todos os equipamentos vão passar por perícia.





O proprietário dos dispositivos, que é um homem de 32 anos, estuda psicologia e não tem antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Londrina para a realização dos procedimentos de Polícia Judiciária.