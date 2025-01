Polícia Militar faz operação contra fábrica de placas ilegais em Londrina

A Polícia Militar, por meio do Setor de Inteligência do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em parceria com o Ministério Público, deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Avatar.





A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida na fabricação e comercialização de placas de veículos ilegais. O esquema operava em Londrina, Ibiporã e São Jerônimo da Serra, ambas na Região Metropolitana de Londrina.

A operação contou com o apoio das equipes do Choque e da Rotam do 5º BPM, além da Rotam e P/2 do 18º BPM. Foram cumpridas quatro ordens judiciais de busca e apreensão expedidas pela Vara Criminal de Ibiporã.





Durante as diligências, os policiais apreenderam um revólver Taurus calibre .38, com cinco munições, equipamentos para a confecção de placas de veículos, diversas placas já prontas e quatro telefones celulares, que serão analisados para o avanço das investigações.

Quatro pessoas foram presas e encaminhadas à Polícia Civil. De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgar os serviços ilegais e recebiam pagamentos via Pix.





Os criminosos também operavam em mais de 130 grupos virtuais identificados até o momento, que eram usados para negociações de veículos furtados, roubados ou em situações irregulares.





Com os materiais apreendidos, a Polícia Militar busca aprofundar as investigações e deflagrar novas fases da operação, com o objetivo de desarticular completamente a organização criminosa.