Polícia Militar lança em todo o Brasil a primeira edição da Operação Força Total

As Polícias Militares dos 26 estados e do Distrito Federal lançaram, na manhã desta terça-feira (7), a primeira edição da Operação Força Total - Policiais Militares a Serviço do Brasil. A operação irá acontecer em todo o território nacional entre 7h e 19h desta terça-feira.





Em Londrina, a PMPR (Polícia Militar do Paraná) promoveu um evento de lançamento na avenida Leste Oeste, na área central da cidade, na praça ao lado do Colégio Adventista. Agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do 30º BPM estiveram presentes.

Publicidade

Publicidade





A operação, de acordo com a Polícia Militar, tem o objetivo de sistematizar e integrar todas as corporações na execução de ações de prevenção qualificada contra o crime para ampliar a sensação de segurança da população.





O nome "Operação Força Total" foi escolhido pelo emprego intensivo de todo o contigente disponível, incluído os integrantes das atividades administrativas, no reforço da capacidade operativa.