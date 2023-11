Trânsito é fechado em travessa no centro de Londrina por conta de imóvel com risco de desabamento

De acordo com o laudo elaborado pela Secretaria, foi constatado que “o imóvel está apresentando evoluções patológicas com indícios de um possível colapso estrutural e o risco de tombamento em sentido a via pública”.

Guilherme Vinícius, subgerente do Estação Buffet, situado nas proximidades da interdição, afirmou que uma das pistas já havia sido interditada anteriormente pela CMTU devido ao risco de desabamento do imóvel. "Hoje cedo vi que bloquearam tudo. Parece que esse prédio antigo está oferecendo bastante risco, então acharam melhor fechor para evitar algum acidente", aponta.





No mesmo documento, o Compdec sugere a tomada de ações a fim de se evitar uma fatalidade e, por isso, propõe à CMTU a possibilidade de interdição total até que sejam realizadas as intervenções necessárias para garantir a segurança dos indivíduos.







Daniel Silveira, que mora na região, conta que o imóvel apresenta risco de desabamento há anos, o que causa insegurança aos transeuntes e motoristas que passam pelo local. "Acho que demoraram para interditar, porque não é de agora que ouvimos falar que o prédio está com perigo de cair. Pelo menos agora está fechado e vai ser mais fácil evitar problemas", destaca.

Publicidade





IMPACTO NO COMÉRCIO





O subgerente do Estação Buffet defendeu que a interdição do trecho da travessa Belo Horizonte não tem prejudicado os comerciantes da região. "Acredito que o bloqueio foi feito do jeito certo e com todas as indicações de desvio, então não tem causado nada de ruim."





Para Vinícius, a segurança dos pedestres e dos condutores que passam pelo local deve, de fato, ser a prioriedade. "É melhor fechar as duas pistas e colocar alguns desvios do que arriscar a vida de alguém com a queda do imóvel. Acho que foi uma boa decisão", finaliza.