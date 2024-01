Polícia Militar prende homem acusado de furtar balas e bombons em loja no Centro de Londrina

Um homem de 34 anos foi preso após ser acusado de furtar produtos em uma loja no Centro de Londrina na tarde desta quarta-feira (10).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram abordados por cidadãos na avenida Paraná durante um patrulhamento de rotina. Os denunciantes informaram que um suspeito havia acabado de praticar o furto no estabelecimento comercial.

Os policiais, então, repassaram as informações e as características do homem e, em seguida, localizaram o suspeito nas proximidades da rua João Cândido. Com o homem, foram encontrados os itens furtados: seis caixas de bombom, três pacotes de amendoim e quatro pacotes de bala.





O homem confessou o crime aos agentes, que deram voz de prisão aos suspeito. Os policiais contataram, ainda, o proprietário da loja furtada para que este pudesse representar contra o acusado.