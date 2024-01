Polícia Rodoviária Federal apreende 195 toneladas de drogas em 2023 no Paraná e bate recorde histórico

Divulgado nesta quinta-feira (11), o balanço da PRF representa uma alta de 46% no volume de apreensões em relação a em relação a 2022, quando as equipes da PRF retiraram de circulação 133 toneladas de entorpecentes.

No total, 576 pessoas foram detidas pela PRF por tráfico de drogas no estado. Dentre as regiões do estado, a que mais apreendeu maconha foi a região oeste (Cascavel) e a que mais apreendeu cocaína foi a região centro-oeste (Guarapuava).





O trabalho da PRF também trouxe resultado positivo no combate ao tráfico de armas e munições no Paraná.





Em relação a 2022, as apreensões de armas de fogo aumentaram 52% —passaram de 137 para 208 armas, de diferentes calibres. Já as apreensões de munições quase quintuplicaram —saltaram de 2,3 mil para 11 mil unidades.