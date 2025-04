Policia prende suspeitos de furtar cartão e fazer compras indevidas em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (4), dois homens suspeitos de praticar, em Londrina, furtos qualificados em continuidade delitiva - quando há repetição da mesma forma de furto em um determinado período de tempo. Os suspeitos são acusados de fazer 64 compras indevidas com um cartão bancário furtado, gerando um prejuízo estimado de R$ 16 mil.





A ação visava o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e duas ordens de busca domiciliar contra os investigados. Segundo o delegado da PCPR Matheus Prado, a vítima do crime teve a carteira subtraída do interior de um veículo enquanto o automóvel estava em manutenção, dentro de uma oficina, em Curitiba.





Embora não tenha sido confirmado que o furto ocorreu no local, as apurações da policia indicaram que todas as transações fraudulentas foram praticadas em 18 estabelecimentos comerciais de Londrina. A constatação levou à transferência do caso para a unidade policial da cidade.





A identificação dos suspeitos ocorreu por meio da análise de imagens dos locais onde as compras foram efetuadas. Em 17 dos estabelecimentos, as transações foram realizadas por um homem idoso.





Além disso, de acordo com a PCPR, 23 dessas transações ocorreram em uma mesma máquina de cartões, pertencente ao segundo investigado, vizinho do idoso. O histórico criminal dos suspeitos embasou o pedido de prisão preventiva e busca domiciliar, justificou a instituição.





Durante as diligências, os agentes localizaram uma arma de fogo de calibre permitido e 14 munições em posse do idoso. Onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Os dois acusados foram encaminhados para o sistema penitenciário.