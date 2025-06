Polícia prende foragido por homicídio qualificado em Ortigueira

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta terça-feira (3) em Ortigueira (Norte), um homem de 48 anos condenado judicialmente pelo crime de homicídio qualificado.





Segundo a polícia, o homem era foragido e estava sendo procurado há vários anos. Após diligências recentes, as equipes conseguiram localizar seu paradeiro na zona rural do município.

“Ao tomarmos conhecimento da existência do mandado e do possível paradeiro do condenado, organizamos a diligência e realizamos a abordagem com êxito”, destacam os delegados Gustavo Fernandes Magalhães e João Paulo Martins Barreiro, responsáveis pela ação.





O homem foi localizado enquanto conduzia um trator por uma estrada vicinal, em companhia de um familiar. Após a confirmação de sua identidade, foi abordado e informado da condenação e conduzido para o sistema penitenciário.