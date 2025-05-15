Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Foi presa em Maringá

Polícia prende médica de Arapongas por estelionato e crimes contra a saúde

Redação Bonde com assessoria de imprensa
15 mai 2025 às 17:56

Compartilhar notícia

Fábio Dias/EPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (15) em Maringá (Noroeste), uma médica investigada pelos crimes de estelionato, propaganda enganosa e comércio irregular de medicamentos para emagrecimento, praticados em condições sanitárias inadequadas e com risco à saúde das pacientes.


As investigações foram iniciadas em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), após o registro de diversos boletins de ocorrência nos quais as vítimas relataram que a profissional anunciava tratamento com o medicamento Tirzepatida, cuja comercialização é proibida no Brasil, mas aplicava outro fármaco – de valor inferior e composição distinta – sem o consentimento das pacientes.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Segundo o delegado da PCPR, Bruno Delfino Sentone, também foram registradas denúncias sobre a reutilização de seringas descartáveis e de canetas injetoras.


Conforme apurado, uma investigação similar contra a mesma profissional tramita na Comarca de Colorado, onde foram deferidas medidas cautelares pelo Poder Judiciário, incluindo a suspensão do exercício profissional por 90 dias. 

Publicidade


“Apesar disso, a PCPR obteve indícios de que a médica continuava atuando de forma clandestina nas cidades de Arapongas e Sabáudia, utilizando pessoas interpostas e promovendo a entrega de medicamentos acondicionados em seringas e enviados a domicílio”, explica.


Durante a operação, além do cumprimento da prisão preventiva, foi realizada busca e apreensão em um consultório localizado em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), no qual a investigada mantinha a atividade irregular.


O delegado ainda ressalta que as investigações continuam para identificar novas vítimas, esclarecer a atuação de eventuais coautores e realizar a perícia nos materiais apreendidos.


A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário. 


Leia também:

Imagem
Justiça nega sigilo pedido por Ana Castela, que não comparece presencialmente à audiência em Londrina
Em audiência que durou cerca de sete horas nesta terça-feira (13), a juíza Kléia Bortolotti, da 7ª Vara Cível de Londrina, negou o pedido de sigilo no processo feito pela defesa da cantora Ana Castela.
policia civil Estelionato Crimes contra a saúde Maringá Sabáudia
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas