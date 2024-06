Polícia prende quatro integrantes de organização criminosa ligada a falsos consórcios

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta quinta-feira (27), quatro integrantes de organização criminosa ligada a falsos consórcios. Quatro mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A ação ocorreu no Amazonas e Tocantins. O grupo, situado em Manaus, no Amazonas, abria escritórios falsos em Curitiba, Palmas, São Paulo, Fortaleza e Maceió.





De acordo com as investigações, após um período, o grupo encerrava as atividades deixando as vítimas sem contato, dinheiro ou bens prometidos. A PCPR apurou que a organização criminosa atua em vários estados do País. Estima-se que o prejuízo causado tenha sido de R$ 400 milhões ao longo de cinco anos. “Os suspeitos iludiam as vítimas na aquisição de bens móveis e imóveis, acreditando que estava adquirindo uma residência, porém depositavam valores em contas de terceiros”, conta o delegado da PCPR Tiago Dantas.

Os quatro integrantes foram encaminhados ao sistema penitenciário. As investigações prosseguem a fim de apurar por completo os fatos.





As equipes policiais recolheram celulares, computador e documentos que serão analisados e auxiliarão no andamento das investigações. A operação também contou com apoio das polícias civis do Amazonas e do Tocantins.