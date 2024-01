Polícia prende 'Requeijão', líder do PCC no Norte Pioneiro

Joselito Soares, conhecido como “Requeijão”, foi preso nesta quarta-feira (3) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, após uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Segundo as forças de segurança, o homem é integrante da maior facção criminosa do Brasil, o PCC (Primeiro Comando da Capital). Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto.





O criminoso, além de ser um dos líderes da facção, tomou notoriedade ao liderar uma rebelião no presídio de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, em 1995.

