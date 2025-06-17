Polícia prende suspeito de homicídio em Arapongas e divulga foto de parceiro foragido

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu nesta terça-feira (17), em Apucarana (Centro-norte), um homem, 26, investigado por participar no homicídio de Marcelo Henrique Dias Leite, 27, em Arapongas (Região Metropolitano de Londrina). Um segundo suspeito segue foragido, sua foto foi divulgada pela PCPR.
De acordo com as investigações, a vítima foi brutalmente agredida nas proximidades de um estabelecimento comercial. Na ocasião, Marcelo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após alguns dias de internação.
Com base nos elementos colhidos durante a investigação, a Polícia Civil decidiu pela prisão preventiva dos principais autores do crime.
De acordo com o delegado da PCPR, Bruno Delfino Sentone, além da prisão preventiva, três mulheres relacionadas ao caso - que estavam nas filmagens - receberam medidades cautelares.
“Elas estão proibidas de manter contato com a vítima sobrevivente, não podem se ausentar da comarca sem autorização judicial e devem comparecer a todos os atos processuais”, completou.
O indivíduo preso foi localizado no município de Apucarana e encaminhado ao sistema penitenciário. O segundo suspeito segue sendo procurado pela polícia.
