Polícia Rodoviária Estadual apreende mais de 130 quilos de maconha em Sertaneja

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na noite deste domingo (7), 135 quilos de maconha na PR-323, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina).





A apreensão aconteceu durante uma operação de fiscalização de trânsito no Posto Rodoviário, próximo à divisa com o Estado de São Paulo, quando os policiais deram voz de parada a um Volkswagen Gol de cor prata, que trafegava em velocidade superior à permitida na via.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista do veículo desobedeceu os agentes e tentou fugir depois de arremessar o carro contra a equipe policial. Na sequência, o homem dirigiu por cerca de um quilômetro e abandonou o Gol, fugindo por uma área de mata.





No interior do automóvel foram encontrados tabletes de maconha. Toda a droga apreendida, assim como o veículo, foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do Cornélio Procópio.