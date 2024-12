Polícia Rodoviária Estadual apreende mais de 185 quilos de maconha em Sertanópolis

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (9), mais de 185 quilos de maconha na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





A apreensão aconteceu durante uma operação de trânsito rodoviário, quando os agentes deram ordem de parada a um Fiat Argo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policiais rodoviários estaduais, então, inspecionaram o veículo e encontraram, no porta-malas do carro, diversos tabletes de maconha, que somavam 185,3 quilos. O automóvel foi consultado e, com isso, constatado que havia sido furtado em outubro deste ano em São Paulo.





Os agentes interrogaram o condutor do Fiat Argo, que disse ter pegado a droga em Foz do Iguaçu e que teria que levá-la até São Paulo, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Publicidade





Diante dos fatos, o motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Sertanópolis, assim como o entorpecente e o veículo apreendidos.





O condutor do carro informou que pegou o carro e a droga em Foz do Iguaçu e que levaria a mesma para SP por dois mil reais.





Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo e droga e carro apreendidos encaminhados à Delegacia de Sertanópolis para providências.